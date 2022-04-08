Украина запустила глобальную коммуникационную кампанию о смелости украинцев

Офис Президента и правительство начали внутреннюю и международную рекламную кампанию украинской смелости. Целью проекта является зафиксировать и распространить ассоциацию Украины со смелостью и сделать ее брендом нашей страны.

На сайте проекта можно найти короткие видео, макеты постеров, стикеров и мерчи. Материалы можно скачать, распечатать, свободно использовать и выходить с ними на митинги за границей, или распространять их в ваших городах.

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Что известно о проекте украинской смелости

Сейчас украинцам важно не растерять смелость первых недель войны, и внутренняя кампания направлена ​​именно на это. Международная цель – поделиться смелостью с миром и создать имидж Украины, где живут смелые люди, смелые бизнесы и смелые идеи.

Постеры проекта на украинском языке / Фото brave.ua

Креативную идею создало агентство Banda вместе с Министерством цифровой трансформации Украины.

Украинцев в мире уже идентифицировали как нацию храбрых людей. Наши люди выходят на митинги против российских оккупантов и без оружия в руках останавливают танки. Специалисты продолжают работать даже под обстрелами и сиренами – врачи, спасатели, коммунальные службы, водители, аптекари. Наши айтишники продолжают поддерживать бренд страны, сидя с ноутбуком в бомбоубежищах,

– подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник добавил, что верит – после победы для нашей страны в мире откроется "окно возможностей", и нашей главной задачей будет правильно его использовать.

Ролик кампании о смелости украинцев: смотрите видео

Ролик кампании о смелости украинцев: смотрите видео

Ролик кампании о смелости украинцев: смотрите видео

Ролик кампании о смелости украинцев: смотрите видео

Основатель агентства Banda Паша Вржещ рассказал, что было сложно найти месседж, который был бы максимально эффективен как сейчас, так и в будущем. Однако стало понятно, что ничто не срезонирует лучше, не придаст всем сил и не преподнесет боевой дух так, как украинская смелость.

И сегодня украинская смелость беспрецедентна. Смелость военных, обычных людей, смелость наших городов. Ни одна страна в мире не готова воевать с Россией. А Украина воюет и воюет успешно. Сейчас весь мир восхищается украинской смелостью – мы должны закрепить это и оставить за Украиной навсегда. Это наша ДНК, наш национальный ресурс. Теперь все знают, что смелость – это быть Украиной,

– подчеркнул Вржещ.

Чем занимается креативное агентство Banda Украинское креативное агентство, специализирующееся на создании брендов и рекламных проектов. Обладатель награды Cannes Lions и гран-при Red Dot Design Award. Автор проекта бренда Ukraine NOW для представления Украины в мире.

К слову, чтобы украинскую смелость знали в лицо, в рамках проекта по всей Украине размещены борды по фото смелых украинцев. Кроме того, они также появились в таких странах:

Польша;

Германия;

Италия;

Австрия;

Нидерланды;

Великобритания;

Канада;

Испания;

Дания;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Румыния;

Болгария;

Швеция;

Швейцария;

Норвегия;

США.

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