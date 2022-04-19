Украина засеет более 80% прошлогодних площадей яровыми культурами, – Кабмин

Посевная в Украине продолжается, несмотря на войну – Правительство анонсировало, что 80% территорий прошлого года засеют яровыми сельхозкультурами.

Война внесла коррективы в посевную, поэтому ярыми культурами засеют 80% от прошлогодней общей площади посевов. Для проведения посевной-2022 привлекли беспроцентные кредиты почти на 8,3 миллиарда гривен, сообщили в Кабмине.

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Приблизительно 3 тысячи аграриев получили помощь от государства и проводят посевную. На 18 апреля прогнозируют около 14,2 миллиона засеянных гектаров на контролируемой территории.

Это на 2,7 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. То есть фактически мы засеем в этом году более 80% прошлогодних площадей яровыми культурами,

– сообщили в Правительстве.

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