Війна внесла корективи посівну, тому цьогоріч ярими культурами буде засіяно 80% від минулорічної загальної площі посіву. Для проведення посівної-2022 залучили безвідсоткові кредити майже на 8,3 мільярда гривень, повідомили в Кабміні.

Важливо Хто злив Медведчука та чому Путін вчинить з ним, як Сталін із сином, – інтерв'ю з експертом

Приблизно 3 тисячі аграріїв отримали допомогу від держави та проводять посівну. На 18 квітня прогнозують приблизно 14,2 мільйона засіяних гектарів на контрольованій території.

Це на 2,7 млн гектарів менше, ніж минулого року. Тобто фактично ми засіємо цього року понад 80% минулорічних площ ярими культурами,

– повідомили в Уряді.

Дивіться також: Кабмін ухвалив важливі рішення щодо цін на пальне, бензин і дизель