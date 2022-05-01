Украина защитит свою свободу: Зеленский показал новые красноречивые фото последствий войны

Президент Владимир Зеленский опубликовал новые красноречивые кадры с последствиями войны для Украины. Однако глава государства подчеркнул, что наша страна обязательно защитит свою свободу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наш народ непременно победит захватчиков. Они ведь пришли уничтожить жизнь в нашем государстве.

Важно Взрывы в Николаеве, ликвидировано 23 500 оккупантов: основное за 67 день войны

За что воюют украинцы

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый, кто сейчас сражается на фронте, отстаивает свое право жить в собственном доме. Украинские защитники борются за свободу для своих детей и спокойствие для своих родителей.

Украина защитит свою свободу в этой войне. Украинский народ победит российских захватчиков, которые пришли, чтобы уничтожить жизнь в нашей стране. Каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. За свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей,

– подчеркнул Зеленский.

Последствия войны в Украине / Фото Ефрема Лукацкого, Сергея Нуженко, Славы Ратинского, Юлии Кочетовой, Алекса Кента, Марьяна Кушнира

67-й день войны: главное

Потери личного состава россиян уже составляют около 23500 человек. Число уничтоженной техники уже измеряется в тысячах. Подробнее о потерях врага вы можете прочитать здесь.

На Востоке и Юге продолжаются бои, наши защитники дают мощный отпор врагу. Карту боевых действий можно посмотреть здесь.

В сети появилось фото титульной страницы экстренного выпуска газеты "Приднестровье" за 2 мая 2022 года о якобы терактах и с обращением руководителей квазиобразования к Путину, чтобы тот "помог".

СБУ удалось задержать диверсионную группу, которая под видом волонтеров втиралась в доверие к Вооруженным Силам, а сама планировала получить ПЗРК Stinger и устроить теракт – сбить пассажирский самолет над Россией или Беларусью и обвинить Украину.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и попали в склад с минеральными удобрениями. После взрыва поднялся оранжевый столб дыма, который было видно за километры.

Над Одессой и Днепропетровщиной нашим вооруженным силам удалось сбить российские беспилотники.

Интересно – сведение Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 1 мая: смотрите видео