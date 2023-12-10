Среди спасенных – раненые, онкобольная, беременная: детали об операции вывоза украинцев из Газы

Украина завершила операцию по спасению своих людей из сектора Газа. Миссия, которую реализовали ГУР МО и МИД Украины, продолжалась в несколько этапов.

В ГУР МО подчеркнули, что всего удалось вывезти 315 человек. Всего удалось спасти более 300 украинцев.

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Кого удалось спасти Украине

304 украинца;

2 палестинцев;

9 граждан Молдовы.

Среди спасенных из сектора Газа – два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта,

– говорится в сообщении.

В ГУР МО подчеркнули, что продолжат служить ради безопасности людей.

В ГУР МО ищут героев

В ГУР МО призвали украинцев приобщаться к подразделениям активных действий. Герои подчеркивают, что время возмездия для российских окупантов пришло. Отмечают, что именно на счету подразделений активных действий – реализация самых дерзких планов.

"На их счету операции в глубоком тылу врага (высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мер, о которых вы точно слышали (или когда-то услышите). Они – тот карательный меч, который повсюду достанет врагов", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают, что ищут прежде всего мечтателей и романтиков с разведывательным драйвом.