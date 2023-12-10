Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман, прокомментировав информацию о 7 тысячах уничтоженных боевиков ХАМАС во время войны в Секторе Газа.

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На самом деле, сейчас определить точное количество ликвидированных боевиков невозможно. До начала активных боевых действий у ХАМАС было примерно 30 – 40 тысяч боевиков, Исламского джихада – до 15 тысяч, а еще у некоторых военизированных формирований – также по несколько тысяч. Поэтому это даже не половина боевиков.

Какие перспективы наступательной операции ЦАХАЛ

Как отметил Гендельман, любая военная операция делится на два этапа: захват и зачистка. К примеру, на севере Газы, если не будет никаких сюрпризов, то завершение этапа захвата может произойти уже через несколько дней. Затем будет переход к зачистке.

На юге ситуация несколько иная. Там нужно еще не менее нескольких недель только на захват. Наступательная операция ЦАХАЛ набирает обороты. Также все зависит от того, какой будет позиция Соединенных Штатов по масштабу боевых действий и другим аспектам.

Пока раздаются разные сигналы. Возможно, Вашингтон намекает, что завершить операцию стоило бы до конца года или, по крайней мере, до января следующего года. Но это звучит в СМИ. Не факт, что это соответствует тому, о чем говорят за закрытыми дверями. В любом случае операция на юге – это еще не менее нескольких недель. В ближайшее время это не закончится,

– сказал Гендельман.

Обратите внимание! СМИ сообщают, что лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар сбежал с севера Газы на юг. Ему будто бы удалось переместиться в гуманитарном конвое.

Война в Израиле: коротко