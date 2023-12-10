Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, прокоментувавши інформацію про 7 тисяч знищених бойовиків ХАМАС під час війни у Секторі Гази.

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Насправді зараз визначити точну кількість ліквідованих бойовиків неможливо. До початку активних бойових дій ХАМАС мав приблизно 30 – 40 тисяч бойовиків, Ісламський джихад – до 15 тисяч, а ще деякі воєнізовані формування – також по кілька тисяч. Тому це навіть не половина бойовиків.

Які перспективи наступальної операції ЦАХАЛ

Як наголосив Гендельман, будь-яка воєнна операція ділиться на 2 етапи: захоплення та зачистки. До прикладу, на півночі Гази, якщо не буде ніяких сюрпризів, то завершення етапу захоплення може статися вже через кілька днів. Потім буде перехід до зачистки.

На півдні ситуація дещо інша. Там потрібно ще щонайменше кілька тижнів лише на захоплення. Наступальна операція ЦАХАЛ набирає обертів. Також все залежить від того, якою буде позиція Сполучених Штатів щодо масштабу бойових дій та інших аспектів.

Поки лунають різні сигнали. Можливо, Вашингтон натякає, що завершити операцію варто було б до кінця року або принаймні до січня наступного року. Але це лунає в ЗМІ. Не факт, що це відповідає тому, про що говорять за закритими дверима. В будь-якому випадку операція на півдні – це ще щонайменше кілька тижнів. Найближчим часом це не закінчиться,

– сказав Гендельман.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що лідер бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар втік з півночі Гази на південь. Йому буцімто вдалося переміститися в гуманітарному конвої.

Війна в Ізраїлі: коротко