Украина зеркально ответила на бряцание оружием России и Беларуси
Источник:телеграмм-канал Юрия Мысягина
Я много писал о том, какое большое количество техники передали нам наши западные партнеры за последнее время. Так вот, теперь эта техника будет активно использоваться.
ВСУ отточат мастерство войны
И хорошо, что не в целях защиты от непредсказуемой РФ, а на больших военных учениях, которые пройдут в Украине с 10 по 20 февраля.
Актуально Что похоронит зимний "блицкриг" Путина в УкраинеВажно! На них наши ВСУ опробуют привезенные недавно из Британии гранатометы NLAW, турецкие Bayraktar, а также американские Javelin и многое другое современнейшее и новейшее вооружение.
По словам министра обороны Резникова, учения проведут на полигонах под:
- Ровно;
- Ковелем;
- Овручем;
- Черниговом;
- Чугуевом;
- Сумами;
- Одессой;
- Николаевом (Широкий лан);
- Херсоном (Олешковские пески).
ВСУ будут осваивать новое оружие сразу на нескольких полигонах / Фото 24 канала
Молниеносная реакция на рычание Путина и его вассала
Решение провести у нас такие учения стало зеркальным шагом к действиям РФ и Беларуси, которые сейчас как раз проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе – по 9 февраля – они передислоцируют и создают группировки войск. А на втором – с 10 по 20 февраля – будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".
Стоит внимания Путин теряет хладнокровие и контроль над всем
Кстати, накануне в Херсонской области возле оккупированного Крыма на нескольких полигонах инженерные, танковые подразделения и противотанковая артиллерия ВСУ провели комплексные учения. Танкисты отработали быстрое перемещение на места боевого развертывания, а инженерно-саперная группа – установление минных заграждений.
И, может, количество наших военных, которые принимают участие в таких учениях, меньшее, чем у россиян, однако вооружение и техника, которую нам поставили наши партнеры, значительно увеличила наш военный потенциал и мощь.Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Может быть интересным – Лукашенко сделал череду скандальных заявлений об Украине: смотрите видео