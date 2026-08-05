Об этом 24 Каналу сообщили источники в ВСУ.

Как Украина пытается уничтожить российские баллистические установки и что этому мешает?

Украинские военные пояснили, что для уничтожения вражеских пусковых установок необходимо баллистическое оружие. "У нас его нет", – кратко отмечает источник.

При этом в СОУ знают, где расположены российские установки. Известно и то, какие бригады армии страны-агрессора за них отвечают, но их невозможно поразить.

К тому же на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, пусковые установки баллистических ракет, находившиеся в зоне досягаемости ударных беспилотников, систематически уничтожались подразделениями ГУР и Сил специальных операций.

Эффективно выявлять и оперативно уничтожать пусковые установки позволяла, в частности, работа Starlink на временно оккупированных территориях. Благодаря этому украинские военные могли в режиме реального времени управлять ударными БПЛА и наносить точные удары по вражеским целям.

Российские ударные комплексы высокомобильны и обладают высокой маневренностью. Время их сворачивания и перемещения составляет 10 минут,

– подчеркнул источник.

По словам собеседника, у россиян есть собственная система оповещения о приближении средств поражения, а их пусковые установки дополнительно прикрывают комплексы С-300. В то же время, работа над поиском способов преодолеть эту защиту продолжается в сотрудничестве с международными партнерами.

Детали этих разработок не разглашают, ведь они касаются не только противодействия баллистическим ракетам, но и другим направлениям.

При этом россияне наращивают производство баллистики. По словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, страна-агрессорка уже способна запускать примерно до 100 таких боеприпасов ежемесячно. Более того, агентство Reuters отмечало, что Россия планирует сформировать в Воронежской области ракетное подразделение с участием около 90 военнослужащих из КНДР. Его должны включить в состав 112 ракетной бригады и оснастить шестью пусковыми установками и 120 баллистическими ракетами.