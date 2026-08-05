Про це 24 Каналу повідомили джерела в ЗСУ.
Як Україна намагається нищити російські балістичні установки та що стає на заваді?
Українські військові пояснили, що для знищення ворожих пускових установок необхідна балістична зброя. "У нас її нема", – коротко зазначає джерело.
При цьому, СОУ знають, де розташовані російські установки. Відомо й те, які бригади армії країни-агресорки за них відповідають, але їх неможливо уразити.
До того ж, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пускові установки балістичних ракет, які перебували в зоні досяжності ударних безпілотників, системно знищували підрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ефективно виявляти та оперативно знищувати пускові установки дозволяла, зокрема, робота Starlink на тимчасово окупованих територіях. Завдяки цьому українські військові могли в режимі реального часу керувати ударними БпЛА та завдавати точних ударів по ворожих цілях.
Російські ударні комплекси високомобільні та мають високу маневреність. В них реакція згортання і переміщення 10 хвилин,
– підкреслило джерело.
За словами співрозмовника, росіяни мають власну систему оповіщення про наближення засобів ураження, а їхні пускові установки додатково прикривають комплекси С-300.
Водночас робота над пошуком способів подолати цей захист триває у співпраці з міжнародними партнерами. Деталі цих розробок не розголошують, адже вони стосуються не лише протидії балістичним ракетам, а й інших напрямків.
При цьому, росіяни нарощують виробництво балістики. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, країна-агресорка вже здатна запускати приблизно до 100 таких боєприпасів щомісяця. Ба більше, агенція Reuters зазначала, що Росія планує сформувати у Воронезькій області ракетний підрозділ за участю близько 90 військовослужбовців із КНДР. Його мають включити до складу 112-ї ракетної бригади та оснастити шістьма пусковими установками і 120 балістичними ракетами.