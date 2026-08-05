Про це 24 Каналу повідомили джерела в ЗСУ.

Як Україна намагається нищити російські балістичні установки та що стає на заваді?

Українські військові пояснили, що для знищення ворожих пускових установок необхідна балістична зброя. "У нас її нема", – коротко зазначає джерело.

При цьому, СОУ знають, де розташовані російські установки. Відомо й те, які бригади армії країни-агресорки за них відповідають, але їх неможливо уразити.

До того ж, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пускові установки балістичних ракет, які перебували в зоні досяжності ударних безпілотників, системно знищували підрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій.

Ефективно виявляти та оперативно знищувати пускові установки дозволяла, зокрема, робота Starlink на тимчасово окупованих територіях. Завдяки цьому українські військові могли в режимі реального часу керувати ударними БпЛА та завдавати точних ударів по ворожих цілях.

Російські ударні комплекси високомобільні та мають високу маневреність. В них реакція згортання і переміщення 10 хвилин,

– підкреслило джерело.

За словами співрозмовника, росіяни мають власну систему оповіщення про наближення засобів ураження, а їхні пускові установки додатково прикривають комплекси С-300.

Водночас робота над пошуком способів подолати цей захист триває у співпраці з міжнародними партнерами. Деталі цих розробок не розголошують, адже вони стосуються не лише протидії балістичним ракетам, а й інших напрямків.

При цьому, росіяни нарощують виробництво балістики. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, країна-агресорка вже здатна запускати приблизно до 100 таких боєприпасів щомісяця. Ба більше, агенція Reuters зазначала, що Росія планує сформувати у Воронезькій області ракетний підрозділ за участю близько 90 військовослужбовців із КНДР. Його мають включити до складу 112-ї ракетної бригади та оснастити шістьма пусковими установками і 120 балістичними ракетами.