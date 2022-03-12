Украина знает планы России, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу, – глава ГУР

Кирилл Буданов заверил, что Украина знает о планах России относительно войны. По его словам, продолжать боевые действия хотят только Путин и Шойгу.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны сообщил в пятницу, 11 марта, в эфире общенационального марафона, пишет 24 канал.

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Нам известны почти все планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие-то попытки захватить Украину военным путем, провалятся,

– сказал Кирилл Буданов.

По его словам, 18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, а еще 13 полностью уничтожены. Кроме того, 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность.

"Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", – добавил начальник ГУР Министерства обороны.