Украина – "банановая республика", – журналист о театральности "убийства" Бабченко

Ситуация с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко подрывает доверие не только внутри, но и со стороны западных партнеров Украины, поэтому она сейчас больше похожа на "банановую республику" .

Такое мнение высказал британский журналист Эдвард Лукас, передает "Громадьске радио".

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В частности, обозреватель подчеркивает, что за спецоперацию СБУ с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко, украинское общество заплатило высокую цену, поскольку это повлияло на репутацию Украины в мире.

"Даже самые ярые защитники этой операции, проведенной украинской Службой безопасности, должны признать, что за нее была заплачена большая цена. Для начала, этот трюк нанес сильное потрясение родственникам Бабченко, его друзьям и коллегам, которые в течение суток считали его погибшим", – подчеркивает журналист.

По его мнению, такие хитрости подрывают не только доверие внутри страны, а и доверие к стране за рубежом.

Для внешних наблюдателей этот гротескный эпизод усилил ощущение того, что Украина – это "банановая республика", нечто вроде классической Италии 1960-х, описанной в пьесе "Случайная смерть анархиста" итальянского драматурга Дарио Фо, а не серьезный партнер Запада. Театральность того, что происходит в Киеве, влияет и на другие страны. У российских пропагандистов теперь встает вопрос: а не было ли отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом в Солсбери инсценировкой?

– отметил он.

В то же время Лукас добавляет, что Россию справедливо критикуют за использование новостей в качестве политического оружия, однако сейчас, в глазах оппонентов, Украина сделала что-то подобное.

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"Из-за сфальсифицированного сообщения о гибели Бабченко в будущем будет сложнее чувствовать негодование, когда случится настоящее преступление. Еще хуже то, что спецоперация, какой бы прекрасной она ни казалась, не потрясла Россию. Реакцией Кремля на якобы успешное убийство Бабченко стали ложь и хвастовство. Не отличается реакция Кремля и на новость о том, что убийства не было. И даже если Украина предоставит очень веские доказательства того, что покушение действительно готовилось, для России и ее союзников это будет не больше, чем раздражителем", – констатирует представитель СМИ.

Эдвард Лукас подчеркнул, что "рвение украинской власти относительно защиты Бабченко от вероятных убийц заслуживает уважения", однако, по его словам, такие действия являются нетипичными для украинской власти.

"В прошлом, убийства известных журналистов-эмигрантов и активистов на территории Украины вызвали лишь хаотическую реакцию. Тщательное независимое расследование группы журналистов, проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, выявило невероятные изъяны, за часть которых ответствены сотрудники СБУ. Еще больше подозрений возникает, если принять во внимание особенности местной политической сцены. Не за горами президентские выборы. Трюк с Бабченко может для многих показаться их первым залпом", – говорит он.

Также журналист считает, что, несмотря на все свои недостатки, Украина отличается от России во всем, что является на самом деле важным.

Украина хочет, чтобы ее воспринимали не как государство, на территории которого идет разрушительная война, а как страну, которая дважды победила на конкурсе "Евровидение" и только что провела финал Лиги чемпионов. Несмотря на все свои недостатки, она отличается от России во всем, что на самом деле является важным. Реформы постепенно продвигаются в условиях неуклюжего, но все же политического плюрализма, свободы слова и законности. Результаты выборов не являются заранее решенными. Можно подать в суд на государство и выиграть дело. Политическая власть и богатство не являются синонимами. Соблюдаются права человека и меньшинств. СМИ открыто критикуют политиков, и не в последнюю очередь президента Петра Порошенко, которого обвиняют в излишней мягкости в борьбе с коррупцией за время четырехлетнего пребывания у власти,

– подчеркнул Лукас.

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В итоге британец отметил, что попытки встать на уровень Путина, аналогичным образом используя грязные приемы, могут в результате привести к стиранию границ, в этом случае, границ между правдой и ложью, которые должны быть очевидными.

"Защита наших общественных укладов от "путинизма" не принесет результата, если мы сами будем заниматься "путинизацией", – резюмирует журналист.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.