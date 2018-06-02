Україна – "бананова республіка", – журналіст про театральність "вбивства" Бабченка

Ситуація з інсценуванням убивства журналіста Аркадія Бабченка підриває довіру не лише усередині, а й з боку західних партнерів України, відтак вона зараз є більше схожою на "бананову республіку" .

Таку думку висловив британський журналіст Едвард Лукас, передає "Громадське радіо".

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Зокрема, оглядач підкреслює, що за спецоперацію СБУ з "убивством" журналіста Аркадія Бабченка, українське суспільство заплатило високу ціну, оскільки це вплинуло на репутацію України у світі.

"Навіть найзапекліші захисники цієї операції, проведеної українською Службою безпеки, повинні визнати, що за неї було заплачено велику ціну. Для початку цей трюк завдав сильного потрясіння родичам Бабченка, його друзям і колегам, які протягом доби вважали його загиблим", – підкреслює журналіст.

На його думку, такі хитрощі підривають не тільки довіру усередині країни, а і довіру до країни за кордоном.

Для зовнішніх спостерігачів цей гротескний епізод підсилив відчуття того, що Україна – це "бананова республіка", щось на кшталт класичної Італії 1960-х, описаної в п’єсі "Випадкова смерть анархіста" італійського драматурга Даріо Фо, а не серйозний партнер Заходу. Театральність того, що відбувається в Києві, впливає і на інші країни. У російських пропагандистів тепер постає питання: а чи не було отруєння Скрипаля нервово-паралітичною речовиною в Солсбері інсценуванням?

– зауважив він.

Воодночас Лукас додає, що Росію справедливо критикують за використання новин як політичної зброї, проте зараз, в очах опонентів, Україна зробила щось подібне.

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"Через сфальсифіковане повідомлення про загибель Бабченка, в майбутньому буде складніше відчувати обурення, коли трапиться справжній злочин. Ще гірше те, що спецоперація, якою б чудовою вона не здавалася, не приголомшила Росію. Реакцією Кремля на нібито успішне вбивство Бабченко стали брехня і хвастощі. Не відрізняється реакція Кремля і на новину про те, що вбивства не було. І навіть якщо Україна надасть дуже вагомі докази того, що замах дійсно готувався, для Росії і її союзників це буде не більше, ніж подразником", – констатує представник ЗМІ.

Едвард Лукас підкреслив, що "завзяття української влади щодо захисту Бабченка від імовірних вбивць заслуговує на повагу", проте, за його словами, такі дії є нетиповими для української влади.

"У минулому, вбивства відомих журналістів-емігрантів і активістів на території України викликали лише хаотичну реакцію. Ретельне незалежне розслідування групи журналістів, проекту з розслідування корупції та організованої злочинності, виявило неймовірні вади, за частину яких відповідальні співробітники СБУ. Ще більше підозр виникає, якщо взяти до уваги особливості місцевої політичної сцени. Не за горами президентські вибори. Трюк з Бабченко може для багатьох здатися їх першим залпом", – каже він.



Також журналіст вважає, що попри усі свої недоліки, Україна відрізняється від Росії у усьому, що є насправді важливим.

Україна хоче, щоб її сприймали не як державу, на території якої йде руйнівна війна, а як країну, яка двічі перемогла на конкурсі "Євробачення" і щойно провела фінал Ліги чемпіонів. Попри всі свої недоліки, вона відрізняється від Росії в усьому, що насправді є важливим. Реформи поступово просуваються в умовах незграбного, але все ж політичного плюралізму, свободи слова і законності. Результати виборів не є заздалегідь вирішеними. Можна подати до суду на державу і виграти справу. Політична влада та багатство не є синонімами. Дотримуються права людини та меншин. ЗМІ відкрито критикують політиків, і не в останню чергу президента Петра Порошенка, якого звинувачують у надмірній м’якості в боротьбі з корупцією за час чотирирічного перебування при владі,

– наголосив Лукас.

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У підсумку британець зазначив, що спроби встати на рівень Путіна, аналогічним чином використовуючи брудні прийоми, можуть в результаті привести до стирання кордонів, в цьому разі, кордонів між правдою і брехнею, які повинні бути очевидними.

"Захист наших суспільних устроїв від "путінізму" не принесе результату, якщо ми самі будемо займатися "путінізацією", – резюмує журналіст.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.