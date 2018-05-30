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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Товариш Бабченка про його "смерть": "Я через цю наволоч посивів вдруге"

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Мацарський і Бабченко
Мацарський і Бабченко / Facebook-сторінка Мацарського

Український журналіст Юрій Мацарський, який товаришує з російським журналістом Аркадієм Бабченком, розповів, що дружина останнього спочатку знала, що вбивство Бабченка було інсценуванням.

Про це Мацарський сказав у коментарі виданню "Гордон".

"Я через цю наволоч посивів вдруге. Як з'ясувалося, дружина Бабченка знала, що його смерть була інсценуванням. Це та, яку ми до четвертої ранку втішали, хто пила валер'янку. Тобто дружина Бабченка сиділа поруч з фейковою плямою крові на підлозі, все знала і трималася, щоб нічого нам не розповісти. Більше того, вона ще й нас намагалася втішити", – розповів Мацарський.

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В підсумку вона так і не зізналася, що була в курсі і просто не могла відкритися навіть найближчим друзям, щоб не порушити хід спецоперації. Сподіваюся, в найближчі години я доберуся до цього мерзотника,
– жартома зазначив журналіст.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти
Джерело: 24 Канал
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