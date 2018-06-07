Украина – член Запада, – представитель Госдепа США
Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и через выбор их народов.
Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл, сообщает "Голос Америки".
Митчелл во время выступления в аналитическом центре Heritage Foundation расказал об стратегии администрации Дональда Трампа по Европе.
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Он отметил, что Запад следует воспринимать, как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами.
Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые – нет. Некоторые члены ЕС, или НАТО, а другие – нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие – имеют уязвимую позицию,
– сказал он.
Митчелл отметил, что Украина и Грузия являются членами Запада, а Великобритания останется в сердце Запада и после Брекзита.
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"Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель", – сказал Митчелл.
Также он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию пока президент России Путин не выберет другой путь.
Он вспомнил и о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине.