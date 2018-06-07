Украина – член Запада, – представитель Госдепа США

Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и через выбор их народов.

Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл, сообщает "Голос Америки".

Митчелл во время выступления в аналитическом центре Heritage Foundation расказал об стратегии администрации Дональда Трампа по Европе.

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Он отметил, что Запад следует воспринимать, как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами.

Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые – нет. Некоторые члены ЕС, или НАТО, а другие – нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие – имеют уязвимую позицию,

– сказал он.

Митчелл отметил, что Украина и Грузия являются членами Запада, а Великобритания останется в сердце Запада и после Брекзита.

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"Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель", – сказал Митчелл.

Также он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию пока президент России Путин не выберет другой путь.

Он вспомнил и о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине.