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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна – член Заходу, – представник Держдепу США

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США підтримали Україну
США підтримали Україну / hyser.com.ua

Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів.

Таку заяву зробив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл, повідомляє "Голос Америки".

Мітчелл під час виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation окреслив стратегію Адміністрації Дональда Трампа щодо Європи.

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Він зазначив, що Захід слід сприймати, як спільноту демократичних країн, які об'єднані історією, культурою та спільними жертвами.

Деякі його члени це старі демократії, а деякі – ні. Деякі є членами ЄС, чи НАТО, а інші – ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж – мають вразливу позицію,
– сказав він.

Мітчелл відзначив, що Україна та Грузія є членами Заходу, а Британія залишиться у серці Заходу і після Брекзіту.

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"Суть у тому, що необхідний об'єднавчий принцип, а не лише інституції. Інституції це засіб, а не мета", – сказав Мітчелл.

Також він наголосив, що США будуть посилювати санкції щодо Росії у відповідь на її агресію доки президент Росії Путін не обере інший шлях. Та згадав, про необхідність створення антикорупційного суду в Україні.

Теги: Новини політики Новини США Новини України
Джерело: 24 Канал
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