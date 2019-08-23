Украина была как заповедник "Совка", – Вятрович

Если в общесоветском формате перелом в сторону к перестройке и демократизации произошел почти сразу после прихода к власти Горбачева в 1985 году, то Украина на этом фоне отличалась как заповедник "Совка". Однако впоследствии произошло одно переломное событие.

Такое мнение глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил в интервью 24 каналу для программы "Независимость. Как это было".

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По его словам, переломным событием для Украины стала как раз чернобыльская катастрофа.

Это очень четко прослеживается, в частности, и по документам КГБ. Потому что как раз неумение местной украинской коммунистической власти каким-то образом овладеть этой ситуацией, обеспечить эвакуацию людей, спасти людей, преодолеть последствия этой аварии, попытки постоянно скрыть эту информацию, масштабы этой аварии,

– отметил историк.

Он подчеркнул, что это в конце концов привело к полной дискредитации советской власти даже в глазах тех людей, которые были к ней максимально лояльными.

Для абсолютного большинства уже людей, а не каких-то "антисоветиков", которые были идеологически на это настроены. Стало понятно, что власть врет, и стало понятно, что эта ложь может быть убийственной,

– отметил Вятрович.

Видео полной программы "Независимость. Как это было"

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