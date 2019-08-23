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      Украина была как заповедник "Совка", – Вятрович

      84 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / 24 канал

      Если в общесоветском формате перелом в сторону к перестройке и демократизации произошел почти сразу после прихода к власти Горбачева в 1985 году, то Украина на этом фоне отличалась как заповедник "Совка". Однако впоследствии произошло одно переломное событие.

      Такое мнение глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил в интервью 24 каналу для программы "Независимость. Как это было".

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      По его словам, переломным событием для Украины стала как раз чернобыльская катастрофа.

      Это очень четко прослеживается, в частности, и по документам КГБ. Потому что как раз неумение местной украинской коммунистической власти каким-то образом овладеть этой ситуацией, обеспечить эвакуацию людей, спасти людей, преодолеть последствия этой аварии, попытки постоянно скрыть эту информацию, масштабы этой аварии,
      – отметил историк.

      Он подчеркнул, что это в конце концов привело к полной дискредитации советской власти даже в глазах тех людей, которые были к ней максимально лояльными.

      Для абсолютного большинства уже людей, а не каких-то "антисоветиков", которые были идеологически на это настроены. Стало понятно, что власть врет, и стало понятно, что эта ложь может быть убийственной,
      – отметил Вятрович.

      Видео полной программы "Независимость. Как это было"

      Читайте другие выпуски программ из цикла "Независимость. Как это было" про украинскую политику, об обороноспособности, о гуманитарной политике и о вызовах на международной арене.

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      Теги: Новости политики Новости Украины История СССР
      Источник: 24 канал
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