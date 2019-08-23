Україна була як заповідник "Совка", – В'ятрович

Якщо в загальнорадянському форматі перелом в бік до перебудови і демократизації стався майже відразу після приходу до влади Горбачова у 1985 році, то Україна на цьому тлі відрізнялася як заповідник "Совка". Однак згодом сталася одна переломна подія.

Таку думку голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Незалежність. Як це було".

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За його словами, переломною подією для України стала якраз Чорнобильска катастрофа.

Це дуже чітко прослідковується, зокрема, і по документах КГБ. Тому що якраз невміння місцевої української комуністичної влади якимось чином опанувати цю ситуацію, забезпечити евакуацію людей, врятувати людей, подолати наслідки цієї аварії, спроби постійно приховати цю інформацію, масштаби цієї аварії,

– зазначив історик.

ВІн підкреслив, що це врешті-решт призвело до цілковитої дискредитації радянської влади навіть в очах тих людей, які були до неї максимально лояльними.

Для абсолютної більшості вже людей, а не якихось "антисовєтіків", які були ідеологічно на це налаштовані. Стало зрозуміло, що влада бреше, і стлало зрозуміло, що ця брехня може бути вбивчою,

– наголосив В'ятрович.

Відео повної програми "Незалежність. Як це було"