Украина должна отказаться от Крыма в пользу Донбасса: комментарий Бессмертного

Бывший вице-премьер-министр Украины, политик и дипломат Роман Бессмертный обнародовал некоторые подробности относительно предложений Кремля в сторону Киева отказаться от Крыма. По его словам, ничего нового и неожиданного здесь нет, поскольку во время, казалось бы, невинных разговоров, россияне пытаются подловить некоторых украинских политиков на крючок.

Ранее экс-министр обороны и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук заявлял, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву предлагали официально отказаться от Крыма, а в качестве альтернативы предлагали решения конфликта на Донбассе.

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Впоследствии эти слова подтвердил политик и дипломат Роман Бессмертный, передает его пресс-служба.

Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы. Особенно, когда участники выходили отдохнуть, эта тема звучала постоянно. Обычно российская сторона дополняла это словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". И это постоянно и навязчиво повторялось,

– отметил он.

По его словам, представители украинской стороны сразу отвергали предложение.

"И это абсолютно правильная позиция, потому территорией никто не торгует, тем более в нынешней ситуации, тем более представители Украины", – подчеркнул Бессмертный.

В то же время политик отметил, что с российской стороны "ничего здесь нового и неожиданного нет".

"Важно, что украинская сторона реагирует правильно. Потому что в тактике особенно советских спецслужб в совершенно невинной беседе человеку навязывается определенная дискуссия, записывается, потом компонуется информация, в результате человек ловится на серьезный крючок. Надо понимать, что с российской стороны мы имеем дело с очень хорошо подготовленными в диверсионно, информационно и оперативном плане людьми, которые прошли и нынешнюю, и советскую разведывательную, КГБшных школу. Поэтому здесь надо быть вдвое внимательным и осторожным при таких разговорах", – убеждает бывший вице-премьер Украины.

Также Бессмертный заявил, что ни в коем случае не стоит создавать отдельные переговорные площадки как по Крыму, так и по Донбассу, поскольку "когда мы говорим слово "Донбасс", то должны говорить и "Крым".

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"Было видно, как бесятся от этого представители России. Поэтому ни в коем случае нельзя разделять эти теперь, к сожалению, уже три вещи – Донбасс, Крым и Азов", – отметил дипломат.

В то же время, говорит он, надо искать другие форматы решения проблемы, потому что "Минск подвисает как переговорная площадка".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Россия хочет реализовать сценарий Приднестровья на оккупированном Донбассе.