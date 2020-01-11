Украина должна решить, что делать с выборами в ОРДЛО, – международник

После нормандской встречи Украина пытается перехватить инициативу и диктовать свою повестку дня урегулирования конфликта на Донбассе и проведения местных выборов в ОРДЛО. Чтобы этого не делал Кремль.

Об этом 24 каналу рассказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Как отмечает международник, президент Зеленский показал профессионализм на нормандской встрече, которая прошла 9 декабря в Париже. Однако это были первые переговоры после долгой паузы, поэтому предполагалось принятие конкретных решений. А вторая встреча, которая запланирована на апрель, может предусматривать четкие задачи для выполнения. В частности, насчет выборов в ОРДЛО.

Мяч на поле Украины. Киев должен решить, что делать с выборами в ОРДЛО. Пока нет гарантий, что Россия выведет войска, а боевики сложат оружие. Это не будет демократическим волеизъявлением, а выборы под страхом. И приведет к легитимизации оккупационной власти в ОРДЛО,

– говорит Тарас Семенюк.

По мнению эксперта, Украина на распутье. Нам навязывают формулу Штайнмайера, которая предусматривает выполнение сначала политической части минских соглашений. И нет гарантий, что мы вернем контроль над границей после этого.

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"Найти выход непросто. В Офисе президента хотят, чтобы до конца 2020 года вопрос с выборами на Донбассе был решен. Но, по каким правилам проведут выборы, – вопрос. Украина должна делать определенные шаги. Это вопрос нашего прогресса. Иначе Россия заявит, что мы не заинтересованы", – считает Семенюк.

Эксперт добавляет: первые шаги социального и гуманитарного характера мы уже сделали – обмен пленными, социальные программы визита детей из прифронтовых территорий на Рождество и Новый год в Киев.

Что надо знать о проведении местных выборов в ОРДЛО? В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что власти хотели бы провести местные выборы на Донбассе, которые должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – в октябре 2020 года.

Во время встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года Зеленский настаивал на передаче границы под контроль Украины. Но президент России Владимир Путин отказался от такого сценария. Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в незаконных выборах. Однако, по его словам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.



О чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала