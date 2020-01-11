Україна має вирішити, що робити з виборами в ОРДЛО, – міжнародник

Після нормандської зустрічі Україна намагається перехопити ініціативу і диктувати свій порядок денний врегулювання конфлікту на Донбасі та проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Щоб цього не робив Кремль.

Про це 24 каналу розповів представник в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Як зауважує міжнародник, президент Зеленський показав професійність на нормандській зустрічі, яка пройшла 9 грудня в Парижі. Однак це були перші переговори після довгої паузи, тому не передбачалося ухвалення конкретних рішень. А друга зустріч, яка запланована на квітень, може передбачати чіткі завдання для виконання. Зокрема, щодо виборів в ОРДЛО.

М’яч на полі України. Київ має вирішити, що робити з виборами в ОРДЛО. Наразі немає гарантій, що Росія виведе війська, а бойовики складуть зброю. Це не буде демократичним волевиявленням, а вибори під страхом. І призведе до легітимізації окупаційної влади в ОРДЛО,

– говорить Тарас Семенюк.

На переконання експерта, Україна на роздоріжжі. Нам нав’язують формулу Штайнмаєра, яка передбачає виконання спочатку політичної частини мінських угод. І немає гарантій, що ми повернемо контроль над кордоном після цього.

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"Знайти вихід непросто. В Офісі президента хочуть, щоб до кінця 2020 року питання з виборами на Донбасі було вирішено. Але, за якими правилами проведуть вибори, – питання. Україна має робити певні кроки. Це питання нашого прогресу. Інакше Росія заявить, що ми не зацікавлені", – вважає Семенюк.

Експерт додає: перші кроки соціального і гуманітарного характеру ми вже зробили – обмін полоненими, соціальні програми візиту дітей з прифронтових територій на Різдво і Новий рік до Києва.

Що треба знати про проведення місцевих виборів в ОРДЛО? В грудні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі, які мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – у жовтні 2020 року.

Під час зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію. Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю над кордоном.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild заявив, що жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти участь у незаконних виборах. Водночас, за його словами, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу