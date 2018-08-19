Украина и Крым – не главные темы для диалога Трампа и Путина, – политолог

Как бы Трамп не хотел закрыть вопрос Крыма, это не реалистично. Ему не позволят Белый дом и Госдеп. Это не приемлемо с точки зрения международных стратегий, международного права, обязательств США.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По словам политолога, для Трампа как бизнесмена признание российской юрисдикции в Крыму кажется простым решением. Но президент США не является самодержцем, как Путин в России. В Украине есть проблемы с Трампом и его видением решения украинской проблемы и вообще войны с Россией. Поэтому задача нашей дипломатии – не допустить сдачи наших позиций в Вашингтоне в ключевых вопросах: территориальная целостность и помощь США.

Для Трампа Украина – где-то на десятом месте проблем. И для диалога Трампа с Путиным украинский вопрос не будет важным. Тем более, что касается Крыма, то компромисса не будет. Есть другие проблемы, где возможны диалог и уступки между США и РФ. А твиты Трампа нужно учитывать, но не принимать их за стопроцентную чистую монету,

– отмечает Кулик.

В то же время, по его мнению, эскалация напряженности на Донбассе будет продолжаться. Но прямого отношения интенсивность боевых действий к диалогу Вашингтона и Москвы не имеет.

"Военное обострение на Донбассе связано с отношениями России и ЕС, позиции США и РФ относительно Сирии, Ирана. Волны эскалации имеют иную логику, чем ведение процесса переговоров. Нужно России поднять ставки с ЕС по строительству газопровода "Северный поток-2" – террористы начали обстрелы запрещенными "Град". Надо снизить градус в переговорах по Сирии – освободить какие провинции – будет день затишья на фронте", – подчеркнул Виталий Кулик.

Напомним, у Трампа несколько положений оборонного бюджета США на 2019 финансовый год вызывают беспокойство с точки зрения соответствия конституции. Как отмечается в заявлении Трампа, говорится о положении, связанном с политикой России. В частности, о пункте 1241, который предусматривает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма "субъектом Российской Федерации". Ранее президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, признают ли США Крым российским. После встречи Трама и Путина в Хельсинки президент России заявил, что позиция Дональда Трампа и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.