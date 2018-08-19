Україна і Крим – не головні теми для діалогу Трампа і Путіна, – політолог

Як би Трамп не хотів закрити питання Криму, це не реалістично. Йому не дозволять Білий дім і Держдеп. Це не прийнятно з точки зору міжнародних стратегій, міжнародного права, зобов’язань США.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За словами політолога, для Трампа як бізнесмена визнання російської юрисдикції в Криму здається простим рішенням. Але президент США не є самодержцем, як Путін у Росії. В України є проблеми з Трампом і його баченням вирішення української проблеми і загалом війни з Росією. Тому завдання нашої дипломатії – не допустити здачі наших позицій у Вашингтоні в ключових питаннях: територіальна цілісність і допомога США.

Для Трампа Україна – десь на десятому місці проблем. І для діалогу Трампа з Путіним українське питання не буде важливим. Тим більше, що стосується Криму, то тут компромісу не буде. Є інші проблеми, де можливі діалог і поступки між США і РФ. А на твіти Трампа треба зважати, але не приймати їх за стовідсоткову чисту монету,

– зазначає Кулик.

Водночас, на його думку, ескалація напруження на Донбасі продовжуватиметься. Але прямого відношення інтенсивність бойових дій до діалогу Вашингтона і Москви не має.

"Військове загострення на Донбасі пов’язане з відносинами Росії і ЄС, позиціями США і РФ по Сирії, Ірану. Хвилі ескалації мають іншу логіку, ніж ведення процесу переговорів. Потрібно Росії підняти ставки з ЄС по будівництву газопроводу "Північний потік-2" – терористи почали обстріли забороненими "Градами". Треба знизити градус у переговорах по Сирії – звільнити якісь провінції – буде день затишшя на фронті", – наголосив Віталій Кулик.

Нагадаємо, в Трампа кілька положень оборонного бюджету США на 2019 фінансовий рік викликають занепокоєння з точки зору відповідності конституції. Як наголошується в заяві Трампа, мовиться про положення, пов’язані з політикою щодо Росії. Зокрема, про пункт 1241, який передбачає заборону на використання бюджетних коштів на що-небудь, пов’язане з визнанням Криму "суб’єктом Російської Федерації". Раніше президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання, чи визнають США Крим російським. Після зустрічі Трама і Путіна в Гельсінкі президент Росії заявив, що позиція Дональда Трампа і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.