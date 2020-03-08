Украина и Россия могли бы быть партнерами, – Зеленский
Россия и Украина могут быть партнерами, поскольку большинство россиян не хотят, чтобы была война. Процент людей с антиукраинскими настроениями, скорее всего, растет в РФ из-за пропаганды.
Такого мнения придерживается президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
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Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война,
– отметил глава государства.
Однако он добавил: Путина как вероятного партнера "не чувствует". Он также добавил, что переговоры с Путиным идут трудно, поскольку лидер страны-агрессора настаивает на минских соглашениях, Украина же намерена их изменить.
Кроме того, Зеленский убежден, что молодое поколение россиян не разделяет политику Кремля. По его мнению, на них сложно повлиять пропагандистскими сообщениями.
"Я уверен, что они не понимают, как это – напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина – это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то", – сказал Зеленский.
Что известно о контактах Путина и Зеленского:
- Лидеры России и Украины впервые лично встретились во время нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Также это была первая встреча украинского и российского президентов за последние 3 года.
- До этого они несколько раз звонили друг другу. Большинство телефонных разговоров состоялось по инициативе украинского президента. Стороны обсуждали в основном войну на Донбассе, обмен пленными и возвращение украинских кораблей, которые Россия в прошлом году захватила возле Креченского пролива.
- Последний разговор президентов состоялся накануне Нового года и также по инициативе Зеленского, который позвонил Путину. Во время этого разговора лидеры говорили о недавно подписанном газовом соглашении, обмене пленными и успешном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате. Также Зеленский поздравил Путина с праздниками.
- Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным находятся на начальном этапе. Он отметил, что Путин – непростой и сложный человек, а их диалог хоть и начался, однако стороны быстро не договорятся.
- В Кремле, в свою очередь, заявляли, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского формата прошла конструктивно, даже прагматично и на основе взаимоуважения. Пока же здесь ожидают от украинского президента, что тот сможет остановить войну на Донбассе, выполнив таким образом свои предвыборные обещания.