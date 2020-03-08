Украина и Россия могли бы быть партнерами, – Зеленский

Россия и Украина могут быть партнерами, поскольку большинство россиян не хотят, чтобы была война. Процент людей с антиукраинскими настроениями, скорее всего, растет в РФ из-за пропаганды.

Такого мнения придерживается президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

О чем еще рассказал Зеленский: Нельзя усидеть на двух стульях, – Зеленский о сближении Макрона с Путиным

Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война,

– отметил глава государства.

Однако он добавил: Путина как вероятного партнера "не чувствует". Он также добавил, что переговоры с Путиным идут трудно, поскольку лидер страны-агрессора настаивает на минских соглашениях, Украина же намерена их изменить.

Кроме того, Зеленский убежден, что молодое поколение россиян не разделяет политику Кремля. По его мнению, на них сложно повлиять пропагандистскими сообщениями.

"Я уверен, что они не понимают, как это – напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина – это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то", – сказал Зеленский.

Что известно о контактах Путина и Зеленского: