Україна і Росія могли б бути партнерами, – Зеленський

Росія та Україна можуть бути партнерами, оскільки більшість росіян не хочуть, аби була війна. Відсоток людей з антиукраїнськими настроями, найімовірніше, зростає у РФ через пропаганду.

Такої думки дотримується президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

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Напевно, партнером України з Росією зможе бути, і я дійсно хотів би бути свідком цього не через 100 років. Я хотів би це побачити. Тому що я впевнений, що більшість росіян не хоче, щоб була війна,

– наголосив глава держави.

Однак він додав: Путіна як імовірного партнера "не відчуває". Він також додав, що переговори з Путіним йдуть важко, оскільки лідер країни-агресора наполягає на мінських угодах, Україна ж має намір їх змінити.

Окрім того, Зеленський переконаний, що молоде покоління росіян не розділяють політику Кремля. На його думку, на них складно повпливати пропагандистськими повідомленнями.

"Я впевнений, що вони не розуміють, як це – напасти на іншу країну. Вони не розуміють, чому хтось каже, що Україна – це частина така-то, Крим їм подарували тоді-то", – сказав Зеленський.

Що відомо про контакти Путіна та Зеленського: