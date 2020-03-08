13:47
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Україна і Росія могли б бути партнерами, – Зеленський

      -
      Володимир Зеленський / Getty images

      Росія та Україна можуть бути партнерами, оскільки більшість росіян не хочуть, аби була війна. Відсоток людей з антиукраїнськими настроями, найімовірніше, зростає у РФ через пропаганду.

      Такої думки дотримується президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

      Про що ще розповів Зеленський: Не можна всидіти на двох стільцях, – Зеленський про зближення Макрона з Путіним

      Напевно, партнером України з Росією зможе бути, і я дійсно хотів би бути свідком цього не через 100 років. Я хотів би це побачити. Тому що я впевнений, що більшість росіян не хоче, щоб була війна,
      – наголосив глава держави.

      Однак він додав: Путіна як імовірного партнера "не відчуває". Він також додав, що переговори з Путіним йдуть важко, оскільки лідер країни-агресора наполягає на мінських угодах, Україна ж має намір їх змінити.

      Окрім того, Зеленський переконаний, що молоде покоління росіян не розділяють політику Кремля. На його думку, на них складно повпливати пропагандистськими повідомленнями.

      "Я впевнений, що вони не розуміють, як це – напасти на іншу країну. Вони не розуміють, чому хтось каже, що Україна – це частина така-то, Крим їм подарували тоді-то", – сказав Зеленський.

      Що відомо про контакти Путіна та Зеленського:

      • Лідери Росії та України вперше особисто зустрілися під час нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня 2019 року. Також це була перша зустріч українського та російського президентів за останні 3 роки.
      • До цього вони кілька разів телефонували один одному. Більшість телефонних розмов відбулася з ініціативи українського президента. Сторони обговорювали здебільшого війну на Донбасі, обмін полоненими і повернення українських кораблів, які Росія торік захопила на Азові.
      • Остання розмова президентів відбулася напередодні Нового року та також з ініціативи Зеленського, який зателефонував Путіну. Під час цієї розмови лідери говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі. Також Зеленський привітав Путіна зі святами.
      • Президент України Володимир Зеленський переконує, що взаємини з його російським колегою Володимиром Путіним перебувають на початковому етапі. Він зазначив, що Путін – непроста та складна людина, а їхній діалог хоч і розпочався, проте сторони швидко не домовляться.
      • У Кремлі, зі свого боку, заявляли, що зустріч Зеленського та Путіна у межах нормандського формату пройшла конструктивно, навіть прагматично та на засадах взаємоповаги. Наразі ж тут очікують від українського президента, що той зможе зупинити війну на Донбасі, виконавши таким чином свої передвиборчі обіцянки.
      Привітання з 8 березня у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Анексія Криму Війна на Донбасі Російська пропаганда Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Звільнення Рябошапки: чому насправді позбулися генпрокурора
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:00 Справа MH17: як Кремль буде викручуватись
      Запретное мнение
      сьогодні , 12:56 Захисниці України і гарантки правопорядку: як силовики вітають своїх жінок – неймовірні фото
      Василь Денисюк
      сьогодні , 12:34 Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 09:02 Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук