Україна і Росія могли б бути партнерами, – Зеленський
Росія та Україна можуть бути партнерами, оскільки більшість росіян не хочуть, аби була війна. Відсоток людей з антиукраїнськими настроями, найімовірніше, зростає у РФ через пропаганду.
Такої думки дотримується президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.
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Напевно, партнером України з Росією зможе бути, і я дійсно хотів би бути свідком цього не через 100 років. Я хотів би це побачити. Тому що я впевнений, що більшість росіян не хоче, щоб була війна,
– наголосив глава держави.
Однак він додав: Путіна як імовірного партнера "не відчуває". Він також додав, що переговори з Путіним йдуть важко, оскільки лідер країни-агресора наполягає на мінських угодах, Україна ж має намір їх змінити.
Окрім того, Зеленський переконаний, що молоде покоління росіян не розділяють політику Кремля. На його думку, на них складно повпливати пропагандистськими повідомленнями.
"Я впевнений, що вони не розуміють, як це – напасти на іншу країну. Вони не розуміють, чому хтось каже, що Україна – це частина така-то, Крим їм подарували тоді-то", – сказав Зеленський.
Що відомо про контакти Путіна та Зеленського:
- Лідери Росії та України вперше особисто зустрілися під час нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня 2019 року. Також це була перша зустріч українського та російського президентів за останні 3 роки.
- До цього вони кілька разів телефонували один одному. Більшість телефонних розмов відбулася з ініціативи українського президента. Сторони обговорювали здебільшого війну на Донбасі, обмін полоненими і повернення українських кораблів, які Росія торік захопила на Азові.
- Остання розмова президентів відбулася напередодні Нового року та також з ініціативи Зеленського, який зателефонував Путіну. Під час цієї розмови лідери говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі. Також Зеленський привітав Путіна зі святами.
- Президент України Володимир Зеленський переконує, що взаємини з його російським колегою Володимиром Путіним перебувають на початковому етапі. Він зазначив, що Путін – непроста та складна людина, а їхній діалог хоч і розпочався, проте сторони швидко не домовляться.
- У Кремлі, зі свого боку, заявляли, що зустріч Зеленського та Путіна у межах нормандського формату пройшла конструктивно, навіть прагматично та на засадах взаємоповаги. Наразі ж тут очікують від українського президента, що той зможе зупинити війну на Донбасі, виконавши таким чином свої передвиборчі обіцянки.