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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина могут разменять в больших геополитических играх, – международник

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Украина теряет субъектность
Украина теряет субъектность / Фото из открытых источников

Трамп и Путин – две большие загадки. Поэтому чем завершатся их переговоры – прогнозировать сложно. Но эскалация на Донбассе связана с предстоящими переговорами лидеров России и США.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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По его словам, эскалация напряженности на востоке Украины на прошлой неделе, кроме всего, субъективно была связана с отмечанием дня рождения главаря оккупационной власти ОРДО Захарченко – боевики "жгли на всю катушку". Однако, добавляет международник, на Донбассе есть четкое руководство российскими регулярными войсками. И без его разрешения пророссийские коллаборационисты не начнут боевые действия. Махновщина, отмечает он, для боевиков давно позади.

Военное обострение на Донбассе – это поднятие ставок Кремлем перед встречей Трампа и Путина. Президент РФ снова хочет показать, что без договоренностей с Москвой ничего в Украине не решится. Вопросами для компромиссов станут Сирия и Украины. Но, чем завершатся переговоры, мы, включая правительство США, можем узнать из твитов Трампа,
– отметил Геннадий Друзенко.

В то же время, как отмечает эксперт, эти переговоры – очень серьезный сигнал для Украины.

"Хуже всего то, что о судьбе Украины Трамп и Путин будут говорить без нашего участия и без консультаций с нами. Это сигнал, что расчет должен быть прежде всего на свои силы, а потом на партнеров. Мы никогда не узнаем, о чем реально они договорились. Очень плохо иметь минимум субъектности. Наше государство могут разменять в больших геополитических играх, и мы об этом узнаем даже не из твитов Трампа, а постфактум по каким-то действиям. Украина доигралась", – убежден Геннадий Друзенко.

Напомним, 28 июня, в День Конституции, боевики убили 3 украинских военных на Донбассе. Серьезный бой между украинскими военными и пророссийскими боевиками произошел близ населенного пункта Южное. 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Операция Объединенных сил Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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