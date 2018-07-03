Україну можуть розміняти у великих геополітичних іграх, – міжнародник

Трамп і Путін – дві великі загадки. Тому чим завершаться їхні переговори – прогнозувати складно. Але ескалація на Донбасі пов’язана з майбутніми перемовинами лідерів Росії та США.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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За його словами, ескалація напруження на сході України минулого тижня, крім усього, суб’єктивно була пов’язана з відзначанням дня народження ватажка окупаційної влади ОРДО Захарченка – бойовики "палили на всю котушку". Однак, додає міжнародник, на Донбасі є чітке керівництво російськими регулярними військами. І без його дозволу проросійські колаборанти не почнуть бойові дії. Махновщина, зазначає він, для бойовиків давно позаду.

Військове загострення на Донбасі – це підняття ставок Кремлем перед зустріччю Трампа і Путіна. Президент РФ знову хоче показати, що без домовленостей з Москвою нічого в Україні не вирішиться. Питаннями для компромісів стануть Сирія і Україна. Але, чим завершаться переговори, ми, включно з урядом США, можемо дізнатися з твітів Трампа,

– зазначив Геннадій Друзенко.

Водночас, як наголошує експерт, ці переговори – дуже серйозний сигнал для України.

"Найгірше те, що про долю України Трамп і Путін говоритимуть без нашої участі і без консультацій з нами. Це сигнал, що розрахунок має бути насамперед на свої сили, а потім на партнерів. Ми ніколи не дізнаємося, про що реально вони домовились. Дуже погано мати мінімум суб’єктності. Нашу державу можуть розміняти у великих геополітичних іграх, і ми про це дізнаємося навіть не з твітів Трампа, а постфактум з якихось дій. Україна догралася", – переконаний Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції, бойовики вбили 3 українських військових на Донбасі. Серйозний бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся поблизу населеного пункту Південне. 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.