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      Украина может не бояться нового наступления на Донбасс, – журналист

      36 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Авторитарный режим Владимира Путина может существовать лишь тогда, когда он единственный решает, кому быть во власти. Конкуренция может быть в демократическом государстве, а в стране, которой правит мафия, это невозможно.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" озвучил Иван Яковина. 

      К слову: В городах России устроили масштабные обыски в штабах Навального: что известно

      По его словам, сейчас конкуренция в России доказала свою силу. Все это началось из-за местных выборов, на которых партию Путина побеждали не случайные персонажи, а люди, которым помогал избраться главный враг президента РФ – Алексей Навальный.

      Пока там идет эта война, Украине можно не бояться какого-то нового наступления на Донбассе. Путин не начнет ничего такого, пока у него в тылу сидит Навальный и агитирует народ против войны,
      – пояснил журналист.

      Он добавил, что если в России все будет, как сейчас, то в 2021 году Путин впервые может получить реально оппозиционный парламент, в котором людей Навального будет больше, чем его собственных сторонников.

      Кто такой Алексей Навальный?Это российский политический деятель, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Он является одним из лидеров российской оппозиции. Навального регулярно задерживают и сажают в спецприемники за участие в несанкционированных митингах. Последний раз его арестовали на 30 суток за участие в акции протеста "За честные выборы" 20 июля.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

       

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости России Видеоблоги Владимир Путин Алексей Навальный
      Источник: 24 канал
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