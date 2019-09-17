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      Україна може не боятися нового наступу на Донбас, – журналіст

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Авторитарний режим Володимира Путіна може існувати лише тоді, коли він єдиний вирішує, кому бути у владі. Конкуренція може бути в демократичній державі, а в країні, якою править мафія, це неможливо.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" озвучив Іван Яковина. 

      До слова: У містах Росії влаштували масштабні обшуки в штабах Навального: що відомо

      За його словами, нині конкуренція довела свою силу у Росії. Все це почалась через місцеві вибори, на яких партію Путіна перемагали не випадкові персонажі, а люди, яким допомагав обратися головний ворог президента РФ, — Олексій Навальний.

      Поки там триває ця війна, Україні можна не боятися якогось нового наступу на Донбасі. Путін не почне нічого такого, поки у нього в тилу сидить Навальний і агітує народ проти війни,
      – пояснив журналіст. 

      Він додав, якщо в Росії все буде, як зараз, то у 2021 році Путін вперше може отримати реально опозиційний парламент, в якому людей Навального буде більше, ніж його власних прибічників.

      Хто такий Олексій Навальний?Це російський політичний діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за участь у несанкціонованих мітингах. Востаннє його арештували на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":

       

      blog_ava
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      Теги: Олексій Навальний Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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