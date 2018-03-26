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Украина может решить конфликт на Донбассе: Аваков назвал способ

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Аваков убежден, что военного варианта урегулирования на Донбассе не существует
Аваков убежден, что военного варианта урегулирования на Донбассе не существует / Фото из открытых источников

Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует, поэтому вопрос возврата оккупированных территорий можно будет решить только при помощи правоохранительной миротворческой миссии.

Об этом министр внутренних дел заявил во время визита в Международный центр подготовки Национальной гвардии, передает пресс-служба МВД.

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"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только при помощи правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. А после завершения конфликта, они будут работать на безопасность украинцев", – сказал Аваков.

Напомним, трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске об установлении нового перемирия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которое должно заработать с 30 марта.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Арсен Аваков Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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