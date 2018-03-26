Україна може вирішити конфлікт на Донбасі: Аваков назвав спосіб

Військового варіанту врегулювання конфлікту на Донбасі не існує, тому питання повернення окупованих територій можна буде вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію.

Про це міністр внутрішніх справ заявив під час візиту до Міжнародного центру підготовки Національної гвардії, передає прес-служба МВС.

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"Ми переконані, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде владнати лише через правоохоронну миротворчу місію, зокрема силами Нацгвардії. І бійці повинні бути готові. А після завершення конфлікту, вони будуть працювати на безпеку українців", – сказав Аваков.

Нагадаємо, тристороння контактна група домовилася в Мінську про встановлення нового перемир'я на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, яке повинне запрацювати з 30 березня.