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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Украина не стала местом, где Россия может безнаказанно осуществлять теракты, – Луценко

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Юрий Луценко
Юрий Луценко / NurPhoto

Глава ГПУ Юрий Луценко убеждает, что правоохранительная система Украины работает эффективно. Как доказательство он привел несколько громких преступлений, которые удалось раскрыть сотрудникам СБУ и Нацполиции. Поэтому, по его убеждению, не стоит манипулировать фактами и посыпать пеплом "тех, кто тяжело днем и ночью работают над тем, чтобы не было терактов".

Такое заявление генпрокурор сделал во время брифинга по расследованию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

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"Хочу подчеркнуть для всех критиканов. Нет, это не правда, что в Украине не раскрываются теракты. Нет, это не правда, что Украина стала местом, где Россия может безнаказанно осуществлять теракты. Правда в том, что правоохранительная система, прежде всего СБУ вместе с ГПУ и подразделениями Нацполиции, раскрыли убийство Вороненкова, покушение на Мосийчука, теракт, где погиб Хараберюш", – отметил глава ГПУ.

Как отметил генпрокурор, этими фактами манипулировать не нужно.

"Прошу всех, кто хочет дать реальную оценку правоохранительной системе Украины, не манипулировать этими фактами и не посыпать пеплом, а также другими более неприятными вещами тех, кто тяжело днем и ночью работают над тем, чтобы в Украине не было терактов", – добавил Луценко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченко.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ ГПУ Криминальные новости Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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