Україна не стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти, – Луценко

Очільник ГПУ Юрій Луценко переконує, що правоохоронна система України працює ефективно. Як доказ він навів кілька гучних злочинів, які вдалося розкрити співробітникам СБУ та Нацполіції. Відтак, на його переконання, не варто маніпулювати фактами та посипати попелом "тих, хто тяжко вдень і вночі працюють над тим, аби не було терактів".

Таку заяву генпрокурор зробив під час брифінгу щодо розслідування "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

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"Хочу підкреслити для всіх критиканів. Ні, це не правда, що в Україні не розкриваються теракти. Ні, це не правда, що Україна стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти. Правда в тому, що правоохоронна система, перш за все СБУ, разом із ГПУ і підрозділами Нацполіціі, розкрили вбивство Вороненкова, замах на Мосійчука, теракт, де загинув Хараберюш", – зауважив очільник ГПУ.

Як наголосив генпрокурор, цими фактами маніпулювати не потрібно.

"Прошу всіх, хто хоче дати реальну оцінку правоохоронній системі України, не маніпулювати цими фактами та не посипати попелом, а також іншими більш неприємними речами тих, хто тяжко вдень і вночі працюють над тим, щоб в Україні не було терактів", – додав Луценко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.



До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.