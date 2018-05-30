20:56
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Україна не стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти, – Луценко

128 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / NurPhoto

Очільник ГПУ Юрій Луценко переконує, що правоохоронна система України працює ефективно. Як доказ він навів кілька гучних злочинів, які вдалося розкрити співробітникам СБУ та Нацполіції. Відтак, на його переконання, не варто маніпулювати фактами та посипати попелом "тих, хто тяжко вдень і вночі працюють над тим, аби не було терактів".

Таку заяву генпрокурор зробив під час брифінгу щодо розслідування "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Читайте також: "Вбивство" Бабченка: Луценко розкритикував українських політиків

"Хочу підкреслити для всіх критиканів. Ні, це не правда, що в Україні не розкриваються теракти. Ні, це не правда, що Україна стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти. Правда в тому, що правоохоронна система, перш за все СБУ, разом із ГПУ і підрозділами Нацполіціі, розкрили вбивство Вороненкова, замах на Мосійчука, теракт, де загинув Хараберюш", – зауважив очільник ГПУ.

Як наголосив генпрокурор, цими фактами маніпулювати не потрібно.

"Прошу всіх, хто хоче дати реальну оцінку правоохоронній системі України, не маніпулювати цими фактами та не посипати попелом, а також іншими більш неприємними речами тих, хто тяжко вдень і вночі працюють над тим, щоб в Україні не було терактів", – додав Луценко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини "Вбивство" Аркадія Бабченка Юрій Луценко ГПУ СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
сьогодні, 20:01 Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
Оксана Вербіцька 327
сьогодні, 19:23 "Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка
878
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4610
Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували
сьогодні, 19:15 Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1679
Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
сьогодні, 19:02 Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
Інна Жолобович 762
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук