"Вбивство" Бабченка: Луценко розкритикував українських політиків

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що частина українського політикуму не повинна була так реагувати на інформацію про вбивство в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка, зокрема звинувачуючи у цьому чинну владу та спецслужби.

Таку заяву він зробив під час брифінгу щодо розслідування "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

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"Я розчарувався реакцією значної частини українського політикуму на вчорашні події. Я собі слабо уявляю, щоб британська опозиція або громадський сектор провели цілий день після ймовірного теракту, звинувачуючи особисто прем'єр-міністра Терезу Мей і МІ-6 за те, що було отруєно російськими спецслужбами сімейство Скрипалів. Я цього просто не уявляю", – підкреслив очільник ГПУ.

На його переконання, саме тому Британія є сильною країною, і такого там бути не могло.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді – живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.