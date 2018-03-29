Украина не выдаст России пранкера, обвиняемого во лжи о пожаре в Кемерово

О выдаче России украинского пранкера Евгения Вольнова не может быть и речи. Однако российская сторона может обратиться к украинской прокуратуре для проведения юридических процедур в отношении Вольнова.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Украина не выдает своих граждан", – сказала она.

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При этом Сарган отметила, что российская сторона должна сообщить о подозрении Вольнову, в соответствии с юридическими процедурами. По словам пресс-секретаря генпрокурора, Россия может это сделать посредством обращения к ГМУ в рамках международно-правовой помощи.

Напомним, 28 марта суд Москвы санкционировал арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова). Суд избрал Вольнову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Вольнова в России обвиняют в распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово.

Пожар в Кемерово вспыхнул 25 марта. По предварительной информации, в ТРЦ "Зимняя вишня" занялась детская батутная комната. Кроме этого, в кинозалах, где находились люди, были заперты все двери. Не сработала ни система оповещения, ни сигнализация. В пожаре погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.