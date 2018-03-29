18:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Украина не выдаст России пранкера, обвиняемого во лжи о пожаре в Кемерово

170 Читати новину українською
Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, заявили в ГПУ
Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, заявили в ГПУ / Коллаж 24 Канал

О выдаче России украинского пранкера Евгения Вольнова не может быть и речи. Однако российская сторона может обратиться к украинской прокуратуре для проведения юридических процедур в отношении Вольнова.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Украина не выдает своих граждан", – сказала она.

Читайте также: Пожар в Кемерово: в СБУ прокомментировали выдачу украинского пранкера России

При этом Сарган отметила, что российская сторона должна сообщить о подозрении Вольнову, в соответствии с юридическими процедурами. По словам пресс-секретаря генпрокурора, Россия может это сделать посредством обращения к ГМУ в рамках международно-правовой помощи.

Напомним, 28 марта суд Москвы санкционировал арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова). Суд избрал Вольнову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Вольнова в России обвиняют в распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово.

Пожар в Кемерово вспыхнул 25 марта. По предварительной информации, в ТРЦ "Зимняя вишня" занялась детская батутная комната. Кроме этого, в кинозалах, где находились люди, были заперты все двери. Не сработала ни система оповещения, ни сигнализация. В пожаре погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Теги: Новости России Новости Украины ГПУ Пожар в Кемерово Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук