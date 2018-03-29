Україна не видасть Росії пранкера, звинуваченого у брехні про пожежу в Кемерові

Про видачу Росії українського пранкера Євгенія Вольнова не може бути й мови. Проте російська сторона може звернутися до української прокуратури для проведення юридичних процедур з Вольновим.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповіла прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Україна не видає своїх громадян", – сказала вона.

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При цьому Сарган зазначила, що російська сторона повинна повідомити про підозру Вольнову, згідно з юридичними процедурами. За словами речниці генпрокурора, Росія може це зробити за допомогою звернення до ГМУ в межах міжнародно-правової допомоги.

Нагадаємо, 28 березня суд Москви санкціонував арешт українського пранкера Микити Кувікова (Євгенія Вольнова). Суд обрав Вольнову запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно. Вольнова в Росії звинувачують у поширенні недостовірних відомостей про кількість жертв пожежі в Кемерові.



Пожежа у Кемерові спалахнула 25 березня. За попередньою інформацією, у ТРЦ "Зимова вишня" зайнялась дитяча батутна кімната. Окрім цього, у кінозалах, де перебували люди, були замкнені усі двері. Не спрацювала ані система оповіщення, ані сигналізація. У пожежі загинуло 64 особи, серед них – 41 дитина.