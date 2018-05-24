Украина обратится в Международный суд ООН из-за похищения делегата Курултая

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за задержания и похищения оккупантами в Крыму делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Позже стало известно, что Асана Эгиза избили после похищения российскими силовиками.

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"Репрессии и исчезновения в Крыму стали обыденностью. Протестую против сегодняшнего позорного задержания и похищения делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Неужели Кремль считает, что этот беспредел можно делать безнаказанно?" – в Twitter написал министр Павел Климкин.

Репресії та зникнення в Криму стали буденністю. Протестую проти сьогоднішнього ганебного затримання та викрадення делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Невже Кремль вважає, що це свавілля можна чинити безкарно? #FreeEgiz — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 травня 2018 р.

При этом пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца отметила, что Украина через этот инцидент обратится в Международный суд ООН.

Гібридна депортація в дії. Висловлюємо протест у зв'язку з викраденням окупантом делегата Курултая А.Егіза. Порушимо в Міжнародному суді ООН — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 травня 2018 р.

Что такое Курултай?

Это орган народного представительства в тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.

На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет.

Курултай крымскотатарского народа тайным голосованием назначает Меджлис.