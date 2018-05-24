Україна звернеться в Міжнародний суд ООН через викрадення делегата Курултаю

Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання і викрадення окупантами у Криму делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

23 травня поблизу села Піонерське у Сімферопольському районі невідомі на автівці викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Пізніше стало відомо, що Асана Егіза побили після викрадення російськими силовиками.

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"Репресії та зникнення в Криму стали буденністю. Протестую проти сьогоднішнього ганебного затримання та викрадення делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Невже Кремль вважає, що це свавілля можна чинити безкарно?" – у Twitter написав міністр Павло Клімкін.

Репресії та зникнення в Криму стали буденністю. Протестую проти сьогоднішнього ганебного затримання та викрадення делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Невже Кремль вважає, що це свавілля можна чинити безкарно? #FreeEgiz — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 травня 2018 р.

При цьому прес-секретар відомства Мар'яна Беца наголосила, що Україна через цей інцидент звернеться до Міжнародного суду ООН.

Гібридна депортація в дії. Висловлюємо протест у зв'язку з викраденням окупантом делегата Курултая А.Егіза. Порушимо в Міжнародному суді ООН — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 травня 2018 р.

Що таке Курултай?

Це орган народного представництва у тюркських народів, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації.

На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин — громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю — 5 років.

Курултай кримськотатарського народу таємним голосуванням призначає Меджліс.