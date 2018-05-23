Годину–півтори возили містом і били: стали відомі подробиці викрадення делегата Курултаю

Член Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз, про викрадення якого повідомлялося раніше, вийшов на зв'язок з родичами і повідомив про те, що співробітники правоохоронних органів примусово зупинили його на дорозі, заштовхали в мікроавтобус, побили і вивезли в лісопосадку.

Про це LB.ua розповів адвокат Егіза Айдер Азаматов.

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Зазначається, що близько 15:00 поряд із селищем Піонерське біля Сімферополя автомобіль Егіза "притиснула" до узбіччя машина співробітників російської Державної інспекції безпеки дорожнього руху.

Коли кримський татарин вийшов зі свого автомобіля уточнити причину зупинки, з мікроавтобуса вискочили люди в масках і в формі, але без шевронів. Силовики заштовхали Егіза в машину, поклали на підлогу, надягли мішок на голову та наручники і почали бити. Один із співробітників правоохоронних органів поставив ноги на голову чоловіка, інший – на груди.

Приблизно годину-півтори його возили по місту і били, а потім вивезли з міста в ліс: Асан почув звуки шелесту трави по дну машини. Вони не ставили ніяких питань, нічого не вимагали. Витягли з автомобіля біля селища Партизани, запитали, чи вміє рахувати до 200. Наказали порахувати і тільки потім піднімати голову,

– розповів адвокат викраденого Егіза.

За словами захисника делегата Курултаю, після цього силовики зняли мішок і наручники та поїхали. Егіз почекав стільки, скільки йому наказали, потім вийшов до траси, зупинив автомобіль і зателефонував братові, щоб повідомити про своє місцезнаходження.

Наразі Асан Егіз перебуває у міській лікарні Сімферополя, де йому надають медичну допомогу.

Адвокат підкреслив, що вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, що 23 травня поблизу села Піонерське у Сімферопольському районі невідомі на автівці викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Пізніше стало відомо, що Асана Егіза побили після викрадення російськими силовиками.

Що таке Курултай? Це орган народного представництва у тюркських народів, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації.

На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин — громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю — 5 років.

Курултай кримськотатарського народу таємним голосуванням призначає Меджліс.