У МЗС засудили затримання та побиття делегата Курултаю
У Міністерстві закордонних справ України висловили протест щодо затримання та побиття в окупованому Криму делегата Курултаю Асана Егіза.
Про це у Twitter написав очільник українського МЗС Павло Клімкін.
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Репресії та зникнення в Криму стали буденністю. Протестую проти сьогоднішнього ганебного затримання та викрадення делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза,
– наголосив він.
Окрім цього, речниця МЗС Мар'яна Беца зазначила, що такі дії слід розглядати не тільки як репресії, але і як гібридну депортацію кримськотатарського населення окупованого Криму.
"Такими діями Росія намагається залякати кримськотатарське населення і зокрема членів Меджлісу. Очевидно, це спроба окупанта дискредитувати Меджліс. В тому числі, на фоні вимоги міжнародного суду ООН російській стороні надати інформацію про виконання приписів суду щодо відновлення діяльності Меджлісу", - додала Беца.
Нагадаємо, що 23 травня поблизу села Піонерське у Сімферопольському районі невідомі на автівці викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Пізніше стало відомо, що чоловіка сильно побили та залишили на дорозі. Наразі він перебуває у лікарні в Сімферополі.