В МИД осудили задержание и избиение делегата Курултая
В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу задержания и избиения в оккупированном Крыму делегата Курултая Асана Эгиза.
Об этом в Twitter написал глава украинского МИД Павел Климкин.
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Репрессии и исчезновения в Крыму стали обыденностью. Протестую против сегодняшнего позорного задержания и похищения делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза,
– подчеркнул он.
Кроме этого, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца отметила, что такие действия следует рассматривать не только как репрессии, но и как гибридную депортацию крымскотатарского населения оккупированного Крыма.
"Такими действиями Россия пытается запугать крымскотатарское население и, в частности, членов Меджлиса. Очевидно, это попытка оккупанта дискредитировать Меджлис. В том числе, на фоне требования международного суда ООН российской стороне предоставить информацию о выполнении предписаний суда относительно возобновления деятельности Меджлиса", - добавила Беца.
Напомним, что 23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Позже стало известно, что мужчину сильно избили и оставили на дороге. Сейчас он находится в больнице в Симферополе.