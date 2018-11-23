Украина осудила поездку Путина в Крым: в Кремле отметились дерзким заявлением

Министерство иностранных дел Украины резко осудило незаконный визит президента России Владимира Путина в оккупированный Крым. В то же время в Москве заявили, что отказываются принимать протест Киева.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Читайте также: От визитов Путина Крым российским не станет, – Порошенко

24 канал писал, что руководство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным 23 ноября прибыло в оккупированный Крым. Там так называемое правительство страны-оккупанта обсуждало тему "будущего России".

В России не замедлили с ответом – там отказались реагировать на обращения Киева.

"Этот протест мы не принимаем", – заявил пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, это уже не первая поездка Путина в аннексированный Крым в последнее время. Так, президент РФ 4 августа побывал на оккупированном полуострове, где посетил вечер открытия Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".



Тогда МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в оккупированный Крым и Севастополя. Дипломаты отметили, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников на временно оккупированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежение нормами международного права.