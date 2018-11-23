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      Україна засудила поїздку Путіна в Крим: у Кремлі відзначились зухвалою заявою

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      У Кремлі відмовились приймати протест МЗС України щодо відвідин Путіним Криму
      У Кремлі відмовились приймати протест МЗС України щодо відвідин Путіним Криму / Фото з відкритих джерел

      Міністерство зовнішніх справ України різко засудило незаконний візит президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим. Натомість у Москві заявили, що відмовляються приймати протест Києва.

      Про це повідомляє російське видання ТАСС.

      Читайте також: Від візитів Путіна Крим російським не стане, – Порошенко

      24 канал писав, що керівництво Російської Федерації на чолі з президентом Володимиром Путіним 23 листопада прибуло в окупований Крим. Там так званий уряд країни-окупанта обговорював тему "майбутнього Росії".

      У Росії не забарилися із відповіддю – там відмовились реагувати на звернення Києва. 

      "Цей протест ми не приймаємо",  – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

      Нагадаємо, це вже не перша поїздка Путіна в анексований Крим протягом останнього часу. Так, президент РФ 4 серпня побував на окупованому півострові, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      Тоді МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України та нехтування нормами міжнародного права.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін МЗС України Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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