Украина откажется от предложения РФ продлить транзит газа на год

В России предложили старый контракт по транзиту газа через Украину продлить на год вместо 10. Украина не согласится на предложение РФ.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев во время Украинского газового форума заявил, что украинской стороне не может быть интересно продление старого контракта, пишет "Громадське".

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Наша позиция, которую мы занимаем – это может быть только новый контракт, только по европейским правилам. Давайте договариваться между Газпромом и новым оператором по объемам и срокам,

– отметил Коболев.

Он добавил, что сроки и условия Газпром должен обсудить с вновь созданным оператором ГТС Украины (компания, которой передадут ГТС от Нафтогаза). При этом, Нафтогаз более не сможет быть стороной переговоров с Газпромом.

Почему Россия хочет заключить краткосрочный договор?Российская Федерация надеется достроить газопроводы в обход Украины в 2020 году. К примеру, "Северный поток-2" готов уже на 83%. В РФ анонсировали, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель.

Новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа состоится 28 октября. 19 сентября в Брюсселе завершился первый раунд. Переговоры длились всего 40 минут.

Краткие итоги первого этапа переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

Конструктив подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет Министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?Потому что скоро старый станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хотел решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.