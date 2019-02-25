Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе

Оккупационные войска России продолжают бить по украинским позициям на Донбассе. Вследствие вражеского огня 24 февраля погиб один военный ВСУ. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить трех пророссийских боевиков.

Российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Боевики вели прицельный огонь по украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В общем оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Лебединское, Пески, Павлополь, Екатериновка, Новозванівка, Золотое-4, Новоалександровка. В поселках Золотое и Лобачеве под огонь попали жилые застройки.

Кроме того, в Первомайске боевики стреляли по домам мирного населения, в результате чего разрушены четыре жилых дома.

Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил погиб и двое получили ранения. По данным разведки, 24 февраля трех оккупантов уничтожены и четверо ранены,

– отметили в штабе.



Оккупированные Россией территории на Донбассе

От начала суток, 25 февраля, оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Лебединского.

В ответ на провокации оккупационных войск РФ украинские военные применяли дежурные огневые средства, использование которых не запрещено Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска значительно активизировались на Донбассе в последнее время. Так, 23 февраля они 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего погиб один боец ВСУ. Однако, украинские защитники дали достойный ответ оккупантам, и уничтожили двоих и ранили еще двух пророссийских боевиков.