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      Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе

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      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      Оккупационные войска России продолжают бить по украинским позициям на Донбассе. Вследствие вражеского огня 24 февраля погиб один военный ВСУ. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить трех пророссийских боевиков.

      Российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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      Боевики вели прицельный огонь по украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В общем оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Лебединское, Пески, Павлополь, Екатериновка, Новозванівка, Золотое-4, Новоалександровка. В поселках Золотое и Лобачеве под огонь попали жилые застройки.

      Кроме того, в Первомайске боевики стреляли по домам мирного населения, в результате чего разрушены четыре жилых дома.

      Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил погиб и двое получили ранения. По данным разведки, 24 февраля трех оккупантов уничтожены и четверо ранены,
      – отметили в штабе.


      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      От начала суток, 25 февраля, оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Лебединского.

      В ответ на провокации оккупационных войск РФ украинские военные применяли дежурные огневые средства, использование которых не запрещено Минскими договоренностями.

      Российские оккупационные войска значительно активизировались на Донбассе в последнее время. Так, 23 февраля они 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего погиб один боец ВСУ. Однако, украинские защитники дали достойный ответ оккупантам, и уничтожили двоих и ранили еще двух пророссийских боевиков.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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