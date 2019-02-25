Україна втратила ще одного захисника на Донбасі

Окупаційні війська Росії продовжують гатити по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок ворожого вогню 24 лютого загинув один військовий ЗСУ. Водночас, українським захисникам вдалося знищити трьох проросійських бойовиків.

Російські окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних сил, застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також: Атакували з обох сторін, – бійці ЗСУ про загострення на передовій

Бойовики вели прицільний вогонь по українських військових з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районі населених пунктів Водяне, Красногорівка, Лебединське, Піски, Павлопіль, Катеринівка, Новозванівка, Золоте-4, Новоолександрівка. У селищах Золоте та Лобачеве під вогонь потрапили житлові забудови.

Окрім того, у Первомайську бойовики гатили по оселях мирного населення, внаслідок чого зруйновані чотири житлові будинки.

Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення. За даними розвідки, 24 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено,

– зауважили у штабі.



Окуповані Росією території на Донбасі

Від початку доби, 25 лютого, окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Лебединського.

У відповідь на провокації окупаційних військ РФ українські військові застосовували чергові вогневі засоби, використання яких не заборонено Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська значно активізувалися на Донбасі останнім часом. Так, 23 лютого вони 11 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого загинув один боєць ЗСУ. Проте, українські захисники дали гідну відповідь окупантам, і знищили двох та поранили ще двох проросійських бойовиків.