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      Украина потеряла своего защитника на Донбассе, еще 1 боец получил ранение

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / Коллаж 24 канала

      Один украинский военный из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 5 сентября на Донбассе. В целом оккупанты за сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня.

      Для обстрелов российские оккупационные силы использовали запрещенные минскими соглашениями калибры вооружения. Кроме того, вели огонь и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • Неподалеку от Талаковки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;
      • недалеко от Водяного – с станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.
      • неподалеку от Новотроицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Авдеевки – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Зайцевого – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • недалеко от Южного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, из минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • в районе Золотого – со станкового противотанкового гранатомета;
      • неподалеку от Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

      Читайте также:На оккупированном Донбассе начались учения российских военных

      С начала текущих суток 6 сентября пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия, возле Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра.

      карта окупованих територій Донбасу

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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