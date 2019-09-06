Украина потеряла своего защитника на Донбассе, еще 1 боец получил ранение
Один украинский военный из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 5 сентября на Донбассе. В целом оккупанты за сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Для обстрелов российские оккупационные силы использовали запрещенные минскими соглашениями калибры вооружения. Кроме того, вели огонь и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
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Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?
- Неподалеку от Талаковки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;
- недалеко от Водяного – с станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.
- неподалеку от Новотроицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Авдеевки – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Зайцевого – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- недалеко от Южного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, из минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого – со станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
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С начала текущих суток 6 сентября пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия, возле Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра.