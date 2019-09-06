Україна втратила свого захисника на Донбасі, ще 1 боєць зазнав поранення
Один український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав пораненні внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 5 вересня на Донбасі. Загалом окупанти за добу 21 раз порушили режим припинення вогню.
Задля обстрілів російські окупаційні сили використовували заборонені мінськими угодами калібри озброєння. Крім того, вели вогонь і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.
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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Неподалік від Талаківки окупанти гтили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік від Водяного – зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.
- неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Авдіївки – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Павлополя – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів;
- у районі Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Південного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, з мінометів калібру 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік від Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
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Від початку поточної доби 6 вересня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню: неподалік від Павлополя – зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри.