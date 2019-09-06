07:51
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Україна втратила свого захисника на Донбасі, ще 1 боєць зазнав поранення

      152 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Колаж 24 каналу

      Один український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав пораненні внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 5 вересня на Донбасі. Загалом окупанти за добу 21 раз порушили режим припинення вогню.

      Задля обстрілів російські окупаційні сили використовували заборонені мінськими угодами калібри озброєння. Крім того, вели вогонь і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.

      Читайте також: Луплять по селу, – окупант посилив вогонь з житлових кварталів на околицях Горлівки

      Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Неподалік від Талаківки окупанти гтили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Водяного – зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.
      • неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Авдіївки – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Павлополя – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів;
      • у районі Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Південного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, з мінометів калібру 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • в районі Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • неподалік від Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

      Читайте також: На окупованому Донбасі почались навчання російських військових

      Від початку поточної доби 6 вересня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню: неподалік від Павлополя – зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри.

      карта окупованих територій Донбасу

      blog_ava
      Їй буде надзвичайно складно, – Гриневич про нову голову Міносвіти
      сьогодні
      1405
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 вересня , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 759
      Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      5 вересня , 20:10 Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      Ірина Поліщук 4084
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      855
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      5 вересня , 19:00 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 417
      Повернення полонених українців: що наразі відомо
      5 вересня , 18:02 Повернення полонених українців: що наразі відомо
      22018
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук