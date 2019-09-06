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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Луплять по селу, – окупант посилив вогонь з житлових кварталів на околицях Горлівки

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      На Донбасі бойовики не припиняють використовувати заборонений мінськими угодами калібр і продовжують ховатися за спини мирних людей.

      На околицях окупованої Горлівки рідко зберігається тиша.

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      Провокації з гранатометів чи кулеметів військові вже не рахують. Бо крім таких щоденних обстрілів з легкого озброєння, тепер в хід пішла артилерія – підступно і на світанку.

      З важкого озброєння, яке заборонене мінськими угодами, і взагалі мало б бути відведеним, противник гатить останні декілька днів. Російські найманці ховаються за спинами цивільного населення, вогонь ведуть з житлових кварталів окупованої Горлівки і намагаються таки влучити.

      За словами військового Сергія, недалеко є житлові будинки, звідки й працюють бойовики. 

      Падає біля позицій, по селу самому луплять,
      – підкреслив військовослужбовець ЗСУ Геннадій.


      Окупант ховається за спинами цивільних

      Все, що залишається військовим – ховатись в укриття і чекати завершення мінометних атак. 

      Немає такої команди, не бере ніхто на себе стрілянину, адже там мирне населення,
      – наголосив військовослужбовець Михайло.

      війна на донбасі
      Бойовики стріляють по мирних мешканцях

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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