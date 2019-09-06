Луплять по селу, – окупант посилив вогонь з житлових кварталів на околицях Горлівки
На Донбасі бойовики не припиняють використовувати заборонений мінськими угодами калібр і продовжують ховатися за спини мирних людей.
На околицях окупованої Горлівки рідко зберігається тиша.
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Провокації з гранатометів чи кулеметів військові вже не рахують. Бо крім таких щоденних обстрілів з легкого озброєння, тепер в хід пішла артилерія – підступно і на світанку.
З важкого озброєння, яке заборонене мінськими угодами, і взагалі мало б бути відведеним, противник гатить останні декілька днів. Російські найманці ховаються за спинами цивільного населення, вогонь ведуть з житлових кварталів окупованої Горлівки і намагаються таки влучити.
За словами військового Сергія, недалеко є житлові будинки, звідки й працюють бойовики.
Падає біля позицій, по селу самому луплять,
– підкреслив військовослужбовець ЗСУ Геннадій.
Окупант ховається за спинами цивільних
Все, що залишається військовим – ховатись в укриття і чекати завершення мінометних атак.
Немає такої команди, не бере ніхто на себе стрілянину, адже там мирне населення,
– наголосив військовослужбовець Михайло.
Бойовики стріляють по мирних мешканцях