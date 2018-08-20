Украина проигрывает борьбу с мусором: три правила, чтобы спасти ситуацию

Американское издание Bloomberg опубликовало ужасную статистику: в Украине отправляют на свалки 95% жестких отходов, тогда как в странах Евросоюза – лишь 45%. Украинцы вторсырья сортируют и перерабатывают крайне мало.

Мусор, который в Европе умеют превратить в прибыльный бизнес, для Украины – настоящее экологическое бедствие. Ведь большинство отходов попадают не на предприятия, где их сортируют и отправляют на переработку, а на свалки, где загрязняют атмосферу, подземные воды и почвы.

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Мусоросортировочное предприятие в Обухове под Киевом ежемесячно обрабатывает 10 тысяч тонн бытовых отходов. Каждый работник завода перерабатывает тонну сырья за смену. И на первый взгляд кажется, что сортировать отходы просто. На самом деле это очень кропотливая работа. Ведь только макулатуры различают более 40 разновидностей. На предприятии уверяют: найдут иголку в стоге сена. Случалось, к ним ошибочно отправляли важные документы, которые находили среди десятков тонн сырья.

Алюминиевая банка отделяется от жестяной, металлические баллончики также сортируют отдельно. Пластиковые бутылки раскладывают по цветам,

– пояснила заместитель директора ООО "Обуховмиськвторресурсы" Елена Шмилева.

Тщательно отобранное вторсырье продают. Бумагу перерабатывают на картон, из пластиковых бутылок делают волокно, пластик используют для изготовления труб, а из металла делают провода.

Генеральный директор ООО Обуховмиськвторресурсы Армен Полатьян

Отходы поступают от организаций, торговых центров столицы и жителей Обухова, которых приучают сортировать отходы. Для этого устанавливают специальные контейнеры. Более того: мотивируют людей, платят за вторсырье. Поэтому выгоднее не выбросить мусор, а сдать на переработку.

Вопрос в том, какую политику проводит государство, чтобы такие предприятия появлялись. Чтобы пришел инвестор, у него должно быть понимание уровня прибыли,

– рассказал генеральный директор ООО Обуховмиськвторресурсы Армен Полатьян.

До сих пор Украина не имела стратегии обращения с отходами. Неудивительно, что предприятий вроде обуховского – единицы, а городские свалки переполнены. Ведь отечественное законодательство не обязывает перерабатывать мусор, эта услуга в тариф для населения не заложена. Но ситуация может измениться уже скоро – говорят экологи. Впрочем, конечно, немгновенно.

Музей ненужных вещей в Киеве

Каждый рядовой гражданин может воспользоваться тремя короткими советами: сказать "нет" лишнему, сократить потребление ненужных вещей, сортировать и перерабатывать отходы.

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Сортируя отходы, работники профильных предприятий часто сталкиваются на настоящие находки. Их отдают столичному музею ненужных вещей. Среди них – предметы домашнего обихода, которыми украинцы пользовались еще 200 лет назад. Есть и раритетные – первый номер газеты "Правда" в 1912 году. Сколько таких сокровищ в украинском мусоре – неизвестно. Ведь ежегодно мусорные полигоны пополняются на 15-17 миллионов тонн отходов.